Juventus’ta Paul Pogba Dönemi Sona Eriyor
Dört yıllık doping cezası alan ancak yapılan itirazlar sonrası cezası 1.5 yıla indirilen Paul Pogba ile Juventus yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kulübün beklenen ayrılığın yakın zamanda duyuracağı öğrenildi.
Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Paul Pogba ile Juventus yollarını ayırıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan kulübü ile Pogba sözleşmenin feshedilmesi konusunda mutabakata vardı.
Juventus'un yakın zamanda resmi açıklamayı yapması ve Fransız orta saha oyuncusunun serbest kalması bekleniyor.
MART 2025'E KADAR CEZALI
Doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edilen 31 yaşındaki futbolcunun cezası daha sonra 1.5 yıla indirilmişti. Bu ceza kapsamında Paul Pogba sahalara en erken Mart 2025’te dönebilecek.
Kaynak: NTV Spor