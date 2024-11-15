Juventus’ta Paul Pogba Dönemi Sona Eriyor

Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Paul Pogba ile Juventus yollarını ayırıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan kulübü ile Pogba sözleşmenin feshedilmesi konusunda mutabakata vardı.

Juventus'un yakın zamanda resmi açıklamayı yapması ve Fransız orta saha oyuncusunun serbest kalması bekleniyor.

MART 2025'E KADAR CEZALI

Doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl futboldan men edilen 31 yaşındaki futbolcunun cezası daha sonra 1.5 yıla indirilmişti. Bu ceza kapsamında Paul Pogba sahalara en erken Mart 2025’te dönebilecek.

Kaynak: NTV Spor