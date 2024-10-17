Pogba'dan Çarpıcı Mourinho Açıklaması: Oturup Konuşmamız Gerekecek

Fransız futbolcu Paul Pogba, Jose Mourinho ile arasındaki ateşli 'ilişki'yi anlattı. Pogba açıklamalarında, deneyimli teknik adam ile arasındaki kavgayı kendisinin başlatmadığını savundu.

Pogba'dan Çarpıcı Mourinho Açıklaması: Oturup Konuşmamız Gerekecek

Doping yaptığı gerekçesiyle futboldan bir süredir uzak olan dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba, eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pogba, geçmişte Mourinho ile ilişkisini bir çiftin ilişkisine benzetti.

Pogba'dan Çarpıcı Mourinho Açıklaması: Oturup Konuşmamız Gerekecek - Resim : 1

Doping yaptığı gerkçesiyle futboldan 4 yıl men edilen ancak cezası 1.5 yıla düşürülen Paul Pogba, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu. Pogba, açıklamasında, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti” diye konuştu.

Pogba'dan Çarpıcı Mourinho Açıklaması: Oturup Konuşmamız Gerekecek - Resim : 2

'KAVGAYI BEN BAŞLATMADIM'

"Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum” ifadelerini kullanan Pogba, kavgayı kendisinin başlatmadığını savundu.

Yıldız oyuncu sözlerinin devamında ise şunları söyledi:

"Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek."

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Kaynak: ESPN

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