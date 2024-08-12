Jose Mourinho'dan Lille Maçı İçin Sürpriz Hamle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, salı günü oynanacak olan Fenerbahçe-Lille maçı için sürpriz bir hamle yaptı.

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Jose Mourinho'dan Lille Maçı İçin Sürpriz Hamle

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı.

Bu karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımda gözler, Lille ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına çevrildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, stattan takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceklerini ve kampa gireceklerini açıkladı.

Daha önce böyle bir uygulama yapmayan Portekizli teknik adam, Lille maçı için takımını 3 gün önceden kampa almış oldu.

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