Arda Turan'a Süper Lig'deki İlk Maçında Kırmızı Kart

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, ilk haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın 77. dakikasında kırmızı kart gördü.

Arda Turan'a Süper Lig'deki İlk Maçında Kırmızı Kart

Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın 77. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Eyüpspor mücadeleyi 1-0 önde götürürken, 76. dakikada Alanyaspor'lu Cordova'nın golüyle skor beraberliğe geldi. Turan golden önce oyuncu değiştirmek istedi, ancak değişiklik yapılmadı. Golün ardından duruma tepki gösteren Turan kırmızı kart gördü.

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