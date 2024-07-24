Jose Mourinho İsyan Etti: 'UEFA Buna Neden İzin Veriyor?'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekiplerinden Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, stadyumun zemininden dolayı UEFA'ya tepki gösterdi.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce mazeret sunmak istemedik ama sentetik bir sahada oynamak zordu, adapte olması zordu. Futbolcular top sürmekte zorlandı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle bir zeminde oynamak kabul edilemez."

TRANSFER MESAJI

"Kulübün çıkardığı işten mutluyum. Buraya gelirken kimseden bir söz istemedim, sadece en iyisini yapmak istedim. Kulüp de bana bunu sundu. Kampa yetişemeyen oyuncularımız vardı. Başkanımıza, yönetimimize ve sportif direktörümüze emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum."

'UEFA BUNA NEDEN İZİN VERİYOR ANLAMIYORUM!'

"Dün bununla ilgili konuşmak istemedim, mazeret olmasın, oyuncularım etkilenmesin istedim. Yüksek seviyede futbol oynamak istiyorsak, bu sentetik zemin bunu kaldırmıyor. Çünkü, topun sürülmesi, topun akması etkili faktörler oldu olumsuz anlamda. UEFA neden bu sentetik sahada futbol oynanmasına izin veriyor, anlamıyorum. Lugano gibi iyi bir takımın da neden bu sahada oynadığını anlamıyorum. Güzel bir sonuç doğurmuyor bu."

'BUNDAN HOŞLANMADIM'

''7 gol vardı, insanlar golleri sever. Bu işin eğlenceli kısmı ama kalemizde 3 gol gördük. Bundan hoşlanmadım. Eğlenceli değildi. Duran toptan gol yedik, hoşuma gitmedi. İkinci golde topa kayarken rahat şut yedik. Üçüncü gol komplikeydi, fair-play'den yoksundu. Topun bize verilmesi gerekiyordu. Bu da etkiliydi.''

''Bu sonuç bizi biraz motive etmiştir. Rövanş maçını evimizde oynayacağız. Taraftarımız stadyumu dolduracaktır. Sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Lugano'ya iyi bir hoşgeldin demek gerekiyor, bunu da taraftarımızla yapacağız.''

'FERDİ İLE DİNAMİZM KAZANDIK'

"Bu maçı tek bir maç olarak değerlendirmemiz gerekiyor diye konuştuk soyunma odasında. Galibiyet ile ayrılmamız gerektiğini konuştuk. İki maç şeklinde değerlendirmemeliydik. Galip gelmemiz gerekir dedik. Bu şekilde motivasyon ortaya koyduk. Ferdi de oyuna girince oyunumuz daha dinamik hale geldi. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Daha da güvenli oynadık Ferdi ile birlikte. İkinci yarı sentetik sahaya adapte olduk. Bununla beraber çok farklı bir oyun ortaya koyduk. Daha çok gol atabilirdik ikinci yarı. İkinci yarı ortaya koyduğumuz kalite çok daha iyiydi."

-"İkinci golden önce oyuncunuz, Zanotti'ye faul yaptı mı?"

"Bunu hakeme sormanız gerekiyor. Ben o anda pozisyona 70 metre uzaktım, hakem ise 5 metre. Hem hakeme hem VAR'a sorun. Ben pozisyona uzaktım."