Ergin Ataman'dan 3 Yıllık İmza

Yunanistan Ligi'Nde Panathinaikos ile şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman, Yunan kulübüyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Ergin Ataman'dan 3 Yıllık İmza

Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon Panathinaikos'u yıllar sonra EuroLeague ve Yunanistan Ligi'nde zafere ulaştırmıştı.

Yunan kulübünden deneyimli başantrenörün geleceğine dair taraftarlarını sevindirecek duyuru geldi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos yaptığı açıklamada; "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." dedi.

YILIN BAŞANTRENÖRÜ OLMUŞTU

Panathinaikos ile Euroleague ve Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Ergin Ataman, Yunanistan'da yılın başantrenörü seçildi.

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