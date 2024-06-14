Jose Mourinho: Borussia Dortmund'a gidebilirdim

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Alman basınına özel açıklamalarda bulundu.

''BORUSSIA DORTMUND'DAN TEKLİF ALDIM''

Bild'de gelen sorulara cevap veren Jose Mourinho, Alman devi Borussia Dortmund'dan teklif aldığını itiraf etti. Ünlü teknik adam, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!" dedi.

''TONI KROOS, LUKA MODRIC VE CRISTIANO RONALDO...''

Hangi oyuncuları yakından takip edeceksiniz sorularına yanıt veren teknik adam, "Toni Kroos, Luka Modric ve Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası'nda izlenecek ve keyif alınacak oyuncular. Kroos'un yaptığı şeylerin daha fazla farkına varılması lazım." dedi.