Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Başkanı Arat'a sitem: 'Saygı duymasını beklerdim'

2020-2021 arası Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve çifte kupa sevinci yaşayan başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın, Kafa Sports'a açıklamalarda bulundu. Yalçın, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın teknik direktör arayışları devam ederken kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini fakat aralarında geçen konuşmadan dolayı üzüldüğünü belirtti.

"HASAN ARAT BANA 'SEN VE NURİ ŞAHİN'LE GÖRÜŞECEĞİM' DEDİ"

Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Hüseyin Yücel arıyor 'Görüşelim' diyor, Hasan abi arıyor... Ben 'Hasan Abi' diyorum, samimiyiz. Aynı sitede oturuyoruz. Hasan abi beni aradı, 'Sana bir şey danışacağım. İki teknik direktör adayı var, onlarla görüşeceğim' dedi. Ben de bana isim sorulacak, danışılacak sandım. Kim olduğunu sordum, 'Sen ve Nuri Şahin'le görüşeceğim' dedi"

"DAHA CIDDIYE ALINMAMIZI, DAHA SAYGI DUYULMASINI BEKLERDİM"

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı ile arasında geçen görüşmede ciddiye alınmadığını hissettiğini kaydetti. Yalçın, "Bizimle görüşülecek, biz sunum yapacağız. Sonra da bir tercih yapılacakmış. Ben daha ciddiye alınmamızı beklerdim, daha saygı duyulmasını beklerdim" dedi.

"ABİ KONUYU UZATMAYA GEREK YOK DEDİM, TEŞEKKÜR ETTİM"

Sergen Yalçın, konuşmasının devamında, "Sonrasında 'Abi konuyu uzatmaya gerek yok. Ben böyle konuşmalar yapmaya alışkın değilim. Çalışacaksam inanacağım, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim' dedim ve teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF DE ZATEN ÇOK TEKLİF GİBİ DEĞİLDİ... ÜZÜLDÜM"

"Teklif de zaten çok teklif gibi değildi, samimi bir konuşma gibiydi" diyen Sergen Yalçın, "Belki de samimiyetimize güvenerek böyle konuştu ama ben bu konuşmaya üzüldüm" açıklamasını yaptı.

BEŞIKTAŞ'TA ÇİFTE KUPA KALDIRDI

2020'nin Ocak ayında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak sezonu çifte kupayla kapattı. Sezon sonu yaz döneminde sözleşme krizi yaşayan Yalçın, yeni sezona Siyah-Beyazlılar ile başlasa da beklenen performansı gösteremedi. Yalçın ile yollar Aralık 2021'de ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş karnesi

Beşiktaş'ın başında toplam 79 maça çıkan Sergen Yalçın, 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 mağlubiyet aldı ve 1.84 puan ortalaması yakaladı.

SON OLARAK ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak bu yılın Ocak ayı ile Mayıs ayları arasında Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı, 1.22 puan ortalaması tutturdu.