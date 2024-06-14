Sözleşme şartlarını beğenmeyen Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Satın alma opsiyonu ile Rayo Vallecano'ya kiralanan Crespo, anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertlilere geri döndü.

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Sözleşme şartlarını beğenmeyen Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kiralık sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha, Rayo Vallecano'da istediği anlaşma şartlarını sağlayamayınca Fenerbahçe'ye geri döndü.

Crespo, Ocak ayında satın alma opsiyonu ile birlikte Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. La Liga'da 15 maça çıkan Crespo, 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Beklenen forma şansını bulamayan ve sözleşme şartlarında anlaşamayan Crespo, İspanyol ekibiyle anlaşamayarak Fenerbahçe'ye geri döndü.

Crespo, Rayo Vallecano'dan ayrılışıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'nın en iyi hobisi deneyimini yaşamak bir onurdu.
Kulüpte çalışan herkese ve özellikle de takım arkadaşlarıma yaşanan tüm anlar için çok teşekkürler, benim için bir zevkti!'

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