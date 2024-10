Jan Vesely'den Fenerbahçe İtirafı! Kariyerini Nerede Bitirecek?

Eski Fenerbahçeli Jan Vesely, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Vesely, Fenerbahçe’den hiç ayrılmak istemediğini ancak hayatındaki değişikliklerin ayrılmasına neden olduğunu söyledi. Vesely, kariyerini bitirmek istediği de açıkladı.

8 yıl boyunca Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve ardından İspanya ekibi Barcelona’ya transfer olan Jan Vesely, şunları söyledi:

"Partizan'da bitirmek istemiştim, sonra Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'den hiç ayrılmam diye düşünmüştüm, ama işler değişti... Şimdi ise iki yıl daha Barcelona'dayım. Aklımdan geçen tek şey, kendimi fazla zorlamamak. Kariyerim bittiğinde yürüyemeyecek halde olmak, dizlerimin ve sırtımın ağrıyacağını biliyorum, ama 42 yaşına kadar oynamak ve sonunda hareket edemez hale gelmek istemiyorum. Bu düşünce şu an kafamda daha fazla yer kaplıyor.''

'İSTANBUL BANA DAHA YAKIN'

Vesely, kariyer sonuna ilişkin yaptığı açıklamada da, İstanbul mesajı verdi ve şunları söyledi:

“Şu an politik olarak doğru cevap vermem gerek... Ama İstanbul bana daha yakın. Sahada ve saha dışında her şey orada oldu; evlendim, çocuğum doğdu. Tüm güzel anılarım orada. Ama her zaman başlangıç şehrim benim için Belgrad'tır.”