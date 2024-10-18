Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Kırmızı-beyazlı oyuncular, Galatasaray karşılaşması öncesi teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki son antrenmanda taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Onvo Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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