İzmir temsilcisi Göztepe'den 13 transfer!

İzmir temsilcisi Göztepe'de kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan Ahmed Ildız ile Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm’ü transfer etti. Böylece Göztepe şu ana kadar toplam 13 takviye yapmış oldu.

GÖZTEPE DAHA ÖNCE DE BİRÇOK TRANSFER YAPTI

İzmir ekibi daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars’dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor’dan Mame Diouf, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ, Samsunspor’dan Celil Yüksel ve KV Kortrijk’den Billal Messaoudi’yi renklerine bağladı.

SON HAMLE LASSE İDDİASI

Göztepe’nin transferdeki son hamlesinin de Malmö'den Lasse Nielsen olması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem