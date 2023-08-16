Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş, yeni bir transfer için ateşi yaktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarını heyecanlandırdı.

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Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.

İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.

06:07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.

Siyah-beyazlı kulübün bu paylaşımının ardından Beşiktaş taraftarları büyük heyecan yaşadı. Beşiktaşlı bazı taraftarlar bu paylaşımın, Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos için yapıldığını düşündü. Bazı taraftarlar ise Anderson Talisca'nın geri döneceğini iddia etti.

Ayrıca taraftarların bir bölümü bu paylaşımın Milot Rashica, bir bölümü ise gündemde olan Musa Barrow için yapıldığını savundu.

Transferde gaza basan Beşiktaş'ın, gün içerisinde yeni bir paylaşım daha yapması bekleniyor.

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