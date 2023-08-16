Kolsuz bisikletçiye ödül olarak kol saati verildi: Sosyal medyada tepki yağdı

İspanyol para-bisikletçi Ricardo Ten Argiles'e, Glasgow'daki Dünya Bisiklet Şampiyonası'nda kolları olmayan ampute sporcuya madalyanın yanında saat hediye edilmesi tepkilere neden oldu.

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da Dünya Bisiklet Şampiyonası düzenlendi. Ödül töreninde yaşanan olaysa şampiyonaya gölge düşürdü. Şampiyonada 3 altın madalya kazanan İspanyol sporcu Ricardo Ten Argiles ödül töreni sırasında madalyanın yanında saat hediye edildi. Kolları olmayan 47 yaşındaki bisikletçinin soğukkanlılığını koruyarak tepkisiz kaldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kolsuz sporcuya saat hediye edilmesini tarihin en kötü ödülü olarak niteleyen sosyal medya kullanıcıları organizasyon komitesini de eleştiri yağmuruna tuttu.