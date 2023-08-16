UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte son durum…

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UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı yenmesinin ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri ne oldu? İşte güncellenen haliyle UEFA ülke puanı sıralaması.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GÜNCEL DURUM

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye hanesine 0.25 puan daha yazdırdı. Türkiye'nin toplam puanı 29 bin 600'e çıktı.

AVUSTURYA TEMSİLCİSİ MAĞLUP

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki 10.'luğunu sağlamlaştırdı. 11. sırada yer alan Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sahasında PSV'ye 3-1 yenildi ve Avusturya 28 bin 500 puanda kaldı.

İSKOÇYA VE İSVİÇRE TEMSİLCİLERİ PUANLARI PAYLAŞTI

Bir üstümüzde yer alan İskoçya'nın temsilcisi Rangers ise 12. sıradaki İsviçre takımı Servette ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla 9. sıradaki İskoçya puanını 30 bin 375'e çıkardı. İsviçre'nin puanı ise 28 bin 600'e çıktı.

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