İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-7 Aralık'ta oynanacak 4. tur maçlarının programını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, maç programı şu şekilde:

5 Aralık Salı

13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor (Aktepe)

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor (Pendik)

17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)

21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

6 Aralık Çarşamba

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 Bodrum FK-Menemen FK (Bodrum İlçe)

13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor (Ümraniye Şehir)

14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Eyüp)

14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Eryaman)

14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK (Gürsel Aksel)

14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Mersin)

19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor (RHG Enertürk Enerji)

21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK (Papara Park)

7 Aralık Perşembe

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)

21.00 RAMS Başakşehir-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)