Uğur Dündar'dan tepki: Halil Umut Meler, cevap ver!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin Adana Demirsporlu 3 futbolcu tarafından yere düşürülmesi ve Halil Umut Meler'in futbolculara kart görmemesi çok konuşuldu.

Uğur Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Halil Umut Meler, cevap ver! Oosterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan Adana Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı? Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı? Sonra gidip rahat uyudun mu?"