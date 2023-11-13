Emre Kocadağ çekildi: Beşiktaş'ta başkanlık seçiminde 2 aday yarışacak

Serdal Adalı ve Hasan Arat, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın adaylıktan çekilmesiyle 3 Aralık'ta yapılacak seçimde yarışacak 2 aday olarak kaldı.

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Emre Kocadağ çekildi: Beşiktaş'ta başkanlık seçiminde 2 aday yarışacak

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulun iki adaylı olacağını belirtti.

Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün tek adayla seçime gitmemesi gerektiğini her zaman arkadaşlarımla beraber göreve hazır olduğumu daha önce belirtmiştim. Geldiğimiz durumda iki adaylı bir seçime doğru gidiyor olmamızı olumlu karşılıyor, mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kongre sürecini yakından takip edeceklerini söyleyen Kocadağ, "Oluşturulan kaos ortamının aşılması için her zamanki gibi fedakarlık ve sağduyu ile davranacağız. Kaostan ve kargaşadan beslenen dile asla tevessül etmeyeceğiz. Küfre ve itibar suikastlarına pirim vermeyeceğiz. Beşiktaş'a yakışır biçimde davranacağız, örnek olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

9 senelik yöneticilik döneminde 3'ü şampiyonluk olmak üzere 5 kupa kazandıklarını hatırlatan Kocadağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Süreç boyunca yaşananlar tarihe not olarak düşülmüştür. Beşiktaş’ın zor gününden, zorlu zamanlarından medet uman yüksek tonlu iletişimi, sarf edilen hamasi cümleleri ve zaman zaman haksızlık noktasına varan yaklaşımı taraftarımızın sağduyusuna bırakıyorum. Stadyumumuzun yapımı, Avrupa'daki başarılar dahil birçok başarının içinde oldum. Hem Ahmet Nur Çebi başkanımız hem Fikret Orman başkan dönemlerinde görev aldım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz de oldu. İyi günlerde çok kalabalıktık, bazı günler yalnız kaldık. Ben kimseyi yalnız bırakmadım, bırakmam. Birçok tecrübe edindim. Toplam 4 defa farklı listelerde kongrelerde hakkımla, şerefimle üyelerimizin teveccühüne mazhar oldum. Bu süre zarfında çocuklarımın odasının kapından çok kulübümüzün kapısını açtım. İşimden, ailemden eksik kaldım, Beşiktaş’ı eksik bırakmadım. Gençliğimle, gücümle, aklımla, kalbimle bu büyük aile için çalıştım. Geçmişte bu yarışlara girmiş, kongreler kaybetmiş, bu süreçlerden hayli deneyimli kişilerin Beşiktaş'a hizmet etmek için başkanlık koltuğuna aday olmasına saygı duyuyorum. Onlar bizim camiamızın parçaları. Beşiktaş için çok çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan büyük ve müstesna camiamız olsun."​​​​​​​

MEVCUT ADAYLAR

Kocadağ'ın çekilmesiyle 3 Aralık'ta yapılacak seçimde Serdal Adalı ve Hasan Arat yarışacak isimler oldu.

Kaynak: AA

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Serdar Adalı Beşiktaş Süper Lig Ahmet Nur Çebi
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