Kulüp yöneticileri VAR odasını bastı! Kırmızı kartla çileden çıktılar

Brezilya Serie A'da Corinthians’ın yöneticileri kırmızı kart kararına öfkelenip VAR odasını bastı.

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Kulüp yöneticileri VAR odasını bastı! Kırmızı kartla çileden çıktılar

Brezilya Serie A'da Corinthians’ın, Gremio'ya konuk olduğu maçta, hakemin kırmızı kart kararına öfkelenen Corinthians yöneticisi Alessandro Nunes, VAR odasını bastı.

NTV’nin aktardığı habere göre, Mücadelenin ilk dakikalarında Bruno Mendez'in kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Corinthians'ta takımın yöneticisi Alessandro Nunes öfkelenerek hakemin kararlarına itiraz etmek için VAR odasını bastı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası VAR odasına girmelerine müsaade edilmeyen Corinthians yöneticileri hakemlerin bulunduğu odaya alınmadı.

İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

İki takımın da 10 kişi tamamladığı bir mücadele, Corinthians'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle Corinthians küme potasından kendini uzaklaştırma yolunda 3 puan daha kazandı.

Olay, ilk yarının ilk altı dakikasında yaşandı. Matheus Bidu'nun düşmesiyle başlayan tartışmalı pozisyon, penaltı ve kırmızı kart itirazlarına yol açtı.

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