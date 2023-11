Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı Serdal Adalı

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a giderken, Serdal Adalı başkan adayı olduğunu açıkladı. Böylelikle Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından ikinci başkan adayı Serdal Adalı oldu. Adalı yönetim kadrosunda Sportif Direktörlüğe Mehmet Özdilek'i getireceğini açıkladı.

Adalı Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Adalı, "Beşiktaş'ımız, tarihinde hiçbir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o eşsiz tespiti adeta bugün Beşiktaş'ımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanlarının bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır. Ben ki bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

Adalı, göreve gelmesi durumunda teknik direktör Rıza Çalımbay'la yola devam edeceklerini ve ara transferde gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

Başkan adaylığıyla ilgili camiadan önemli bir destek gördüğünü aktaran Adalı, "Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden 'Camianın size vefa borcu var' söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi hem mutlu etti hem de cesaret verdi. Yine de büyük Beşiktaş camiasının bana bir vefa borcu bulunduğunun dillendirilmesinden ar ederim. Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını da yapmaya hazırım" diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ BAŞKANI'NA İNÖNÜ STADI'NDA PARMAK SALLANIR HALE GELMİŞ'

Beşiktaş'ın yaşadığı adaletsizliklere son verebilmek için başkanlığa aday olduğunu vurgulayan Serdal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada çok acıdır ki Beşiktaş Başkanı'na İnönü Stadı'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ımız her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir. Beşiktaş başkanlığına aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna 'Yeter artık' demektir. Beşiktaş'ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam bir vizyonla sımsıkı kenetlendiğinde çok kısa süreler içerisinde nerelere gelebileceğini görüyorum ve heyecanlanıyorum. Bu inanç, bugün başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik. Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum, bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş ve ayağa kalkmışız."