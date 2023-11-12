Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında bugün oynanacak olan Adana Demirspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Başakşehir maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

Fenerbahçe bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak.

Saat 19:00'da başlayacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi(VAR) Suat Arslanboğa oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak ile Mehmet Emin Tuğral bulunacak.

Zor günler geçiren Beşiktaş ise bugün saat 19:00'da kendi evi Tüpraş Stadyumu'da Başakşehir'i konuk edecek.

Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa İlker Coşkun oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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