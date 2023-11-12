Icardi sakatlık dönüşü gol orucuna başladı

Sarı kırmızılıların süper yıldızı Mauro Icardi, 3 maçtır fileleri havalandıramıyor.

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Icardi sakatlık dönüşü gol orucuna başladı

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 3 resmi maçı boş geçti.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.

Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

Arjantinli yıldız ligin 9. haftasında ufak bir sakatlık geçirmiş, sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurulmuştu.

Sakatlıktan hızlı dönen Icardi'nin performansında düşüş yaşanırken dünkü maçta da sekerek yürüdüğü anlar oldu.

Kaynak: AA

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