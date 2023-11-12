Maç sırasında bir anda yere yığıldı: 28 yaşındaki Ganalı futbolcu hayatını kaybetti

28 yaşındaki Ganalı futbolcu Raphael Dwamena, maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Dwamena, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Maç sırasında bir anda yere yığıldı: 28 yaşındaki Ganalı futbolcu hayatını kaybetti

Dıraç Bölge Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Egnatia ve Partizani arasındaki karşılaşmanın 23. dakikasında Egnatia forması giyen 28 yaşındaki Dwamena'nın fenalaşıp yere düştüğü ve bilincini kaybettiği ifade edildi.

28 YAŞINDAKİ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin sahadaki ilk müdahalesinin ardından Dwamena'nın Kavalye şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak doktorlar 28 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini ifade etti." bilgisi verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılığın, futbolcunun ölümüyle ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. Arnavutluk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dwamena'nın kurtarılamadığı kaydedildi.

MAÇLAR ERTELENDİ

Federasyon, olayın ardından ülkede bu hafta sonu oynanması planlanan maçların ertelendiğini açıkladı.

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