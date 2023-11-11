Galatasaray mağlubiyetle tanıştı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildi ve ligde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenildi ve ligde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
Ev sahibi takımın gollerini 14'te Rivas, 55'te Ze Lamkel attı. Sarı kırmızılıların tek golü ise 28'de Wilfired Zaha'dan geldi.
Galatasaray 31 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 17 yaptı.
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