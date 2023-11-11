Fenerbahçe'de Fred sahalara dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Fred, antrenmanlara çıkmaya başladı. Brezilyalı yıldızın, Adana Demirspor maçında sahada olması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Fred sahalara dönüyor

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak. Sakatlar nedeniyle oldukça zor zamanlar yaşayan sarı-lacivertliler, peş peşe Trabzonspor ve Ludogorets'e kaybederek kötü bir seri yakaladı. Adana Demir karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan Fenerbahçe'ye Fred'den iyi haber geldi.

Fenerbahçe'nin sakatlık yaşayan futbolcularından olan Fred, iyileşerek saha çalışmalarına başladı. Brezilyalı orta sahanın, Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 asistlik performans gösterdi.

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