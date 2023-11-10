Beşiktaş yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi

Geçici teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifası sonrası Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı getirdi.

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Beşiktaş yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta geçtiğimiz saatlerde bir ayrılık yaşanmıştı.

Şenol Güneş'in istifası sonrası, 10 Aralık'ta yapılacak Beşiktaş Olağanüstü Kongresi'ne kadar takımı geçici olarak çalıştırması beklenen Burak Yılmaz, 2-1'lik Bodo/Glimt yenilgisi sonrası istifa etti.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Burak Yılmaz görevi bıraktıBeşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Burak Yılmaz görevi bıraktıSpor

Siyah beyazlılar ayrılık için "Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanmıştı.

Kara Kartal'da yeni çalıştırıcı olarak Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay'ın ismi konuşulmaktaydı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısı Çalımbay oldu.

Çalımbay ise en son Sivasspor'u çalıştırmış ardından görevi bırakmıştı.

Sabuncuoğlu ayrıca Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde takımla bir araya geldiğini belirtti.

Gelen kulis bilgilerinin ardından Beşiktaş, Rıza Çalımbay'la anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında bu pazar Başakşehir ile karşılaşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Rıza Çalımbay Beşiktaş Burak Yılmaz Şenol Güneş
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