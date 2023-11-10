Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Burak Yılmaz görevi bıraktı

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta ayrılık yaşandı.

Siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırlamış ve rakibine kendi evinde 2-1 mağlup olmuştu.

Bu sonuçla birlikte kötü gidişi durduramayan ve ligdeki Antalyaspor maçının ardından bir yenilgi de Avrupa'da alan Beşiktaş'ta geçici teknik direktör Burak Yılmaz, istifa etme kararı aldı.

2023-2024 sezonunun başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve gelen Yılmaz, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisinin ardından Güneş'in istifa etmesiyle Burak, 10 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Kongre'ye kadar geçici antrenör yapılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

YENİ ANTRENÖR KİM OLACAK?

Kara Kartal'da yeni çalıştırıcı olarak Sergen Yalçın ve Rıza Çalımbay'ın ismi konuşulmakta.

Yalçın en son Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020-21 sezonunda takımı şampiyon yapmıştı.

Çalımbay ise en son Sivasspor'u çalıştırmış ardından görevi bırakmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem