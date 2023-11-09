Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor: Bodo/Glimt'e kendi sahasında boyun eğdi
Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi. Siyah beyazlılar Konferans Ligi D grubunda 1 puanla son sırada yer alıyor.
Kötü günler geçiren Beşiktaş, Avrupa arenasında da dikiş tutturamıyor.
Siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı.
Beşiktaş, ilk maçta 3-2 yenildiği rakibine kendi evinde 2-1 mağlup oldu.
Konuk ekibin gollerini 38 ve 49. dakikalarda Faris Moumbagna kaydetti.
Temsilcimizin tek golünü 64. dakikada Tayfur Bingöl attı.
Ayrıca Necip Uysal, 90+3'te kırmızı kart gördü.
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Avrupa arenasındaki grubunda 1 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem