Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor: Bodo/Glimt'e kendi sahasında boyun eğdi

Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bodo/Glimt'e 2-1 yenildi. Siyah beyazlılar Konferans Ligi D grubunda 1 puanla son sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmıyor: Bodo/Glimt'e kendi sahasında boyun eğdi

Kötü günler geçiren Beşiktaş, Avrupa arenasında da dikiş tutturamıyor.

Siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D Grubu 4. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı.

Beşiktaş, ilk maçta 3-2 yenildiği rakibine kendi evinde 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekibin gollerini 38 ve 49. dakikalarda Faris Moumbagna kaydetti.

Temsilcimizin tek golünü 64. dakikada Tayfur Bingöl attı.

Ayrıca Necip Uysal, 90+3'te kırmızı kart gördü.

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Avrupa arenasındaki grubunda 1 puanla son sırada yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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