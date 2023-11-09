Kara para aklama iddiaları sonrası Passolig'den açıklama: Tuzlaspor bilet satışından ne kadar gelir elde etti

Kara para aklama ve bahis iddialarıyla gündeme gelen Tuzlaspor'un, bilet satışından ne kadar gelir elde ettiği Passolig tarafından açıklandı.

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Kara para aklama iddiaları sonrası Passolig'den açıklama: Tuzlaspor bilet satışından ne kadar gelir elde etti

Halk TV'de Kayda Geçsin programında elindeki bir dosyayı paylaşan gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor Kulübü hakkında bir olayı gündemine taşımış ve spor kamuoyunda gündem olmuştu.

Ağırel, İstanbul ekibinin 17 bin TL, 21 bin TL, 35 bin TL ve 50 bin TL gibi rakamlara bilet sattığı ve biletlerin çoğunun satılmış görülmesine rağmen tribünlerin bomboş ol görünmesine tepki çekmiş, "kara para mı aklanıyor" sorularını beraberinde getirmişti.

Murat Ağırel ayrıca Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı Keçiören maçında, Rus bahis sitesinde bu maça bahis yapan kişinin 475 bin TL yatırıp "2-0 Tuzlaspor kazanır” bahsini oynadığını açığa çıkarmıştı.

TFF, bu iddialara karşılık Tuzlaspor'u Etik Kurulu'na vermiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Yaşanan süreçlerin ardından Passolig, Tuzlaspor'un bilet gelirini açıkladı.

Tuzlaspor'un bu sezon Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynadığı karşılaşmaların toplam seyirci ve hasılatı şöyle:

1. Hafta - Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: 406 seyirci, 35 bin 93 lira hasılat

5. Hafta - Tuzlaspor-Adanaspor: 69 seyirci, 7350 lira hasılat

7. Hafta - Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 78 seyirci, 13 bin 140 lira hasılat

9. Hafta - Tuzlaspor-Kocaelispor: 7 seyirci, 35 bin lira hasılat

10. Hafta - Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 2 seyirci, 8 bin lira hasılat

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur - Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 5 seyirci, 404 lira hasılat

Toplam hasılat: 98 bin 987 lira

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tuzlaspor TFF 1. Lig Futbol Türkiye Futbol Federasyonu
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