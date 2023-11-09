TFF ve Savcılık olaya el attı: Tuzlaspor hakkında yeni gelişme

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor hakkında bilet fiyatlarını yüksekten göstererek kara para akladığını ve başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'nın yurt dışı bahis sitesinden takımının maçlarına bahis oynadığını gösteren bilgiler paylaşmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), sosyal medyada tepkilerin hedefinde olan, hakkında birçok iddia olan Trednyol 1. Lig ekibi Tuzlaspor’u Etik Kurulu’na sevk etti.

Federasyonun, "TUZLASPOR VE KARA PARA AKLAMA / BAHİS OYNATMA İDDİALARI HAKKINDA" başlıklı yazısında, Tuzlaspor hakkında verilen kararı şöyle duyurdu:

"Futbol müsabakalarında bilet fiyatlarının belirlenmesi yetkisi kulüplerimizdedir. Hâlihazırda mevcut TFF düzenlemelerinde sadece misafir bilet fiyatının ev sahibi bileti fiyatına bir oran öngörülmüş olmakla birlikte, bilet fiyatlarının alt ve üst sınırına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu kulübün ev sahibi olduğu müsabakaların e-bilet sistemi üzerinden bilet satış rakamları ve elde edilen bilet gelirleri incelendiğinde satılan bilet ve elde edilen toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir.Diğer taraftan TFF, söz konusu kulübün bir müsabakasına ilişkin medyada yer alan yasadışı bahis iddiaları hakkında gerekli incelemeler yapılması için 06.11.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu kararıyla dosyayı Etik Kurulu'na sevk etmiştir. Ayrıca, kara para aklama ve bahis konularındaki tavizsiz duruşuyla iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için detaylı bir süreç planlamış, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon içerisindedir. TFF'nin bir görevi de futbolda seyirci sayısını artırmaktır. Soruşturma sonucu ne olursa olsun, bilet satış fiyatları konusunda bir standardizasyona gidilmesi için sezonun ikinci yarısından itibaren konuya ilişkin bir düzenleme getireceğini kamuoyuna bildirir."

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Murat Ağırel'in kamuoyula paylaştığı bilgiler doğrultusunda, Tuzlaspor hakkında soruşturma başlattı.

Ağırel, X(eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, "Salı günü HalkTV'de "Kayda Geçsin" programında Tuzlaspor ile ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı. Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim. Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine..." dedi.

İHA, Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama', ‘7258 sayılı kanuna muhalefet', ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' 'yasa dışı bahis' 'kara para aklama' ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Murat Ağırel, Halk TV'deki 'Kayda Geçsin' programında ve sosyal medya hesabında, Tuzlaspor'un, biletleri yüksek fiyattan satışa koyup tüm biletlerin satıldığını gösterip kara para akladığını iddia etmişti.

Bunun yanında kulübün başkanının bahis sitesinde Tuzlaspor'un Keçiörengücü ile yaptığı maçın 2-0'lık skorunu bilen bir bahis yaptığını ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem