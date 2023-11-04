Murat Ağırel'den dikkat çeken Tuzlaspor yazısı: 50 bin TL'lik biletlerden sonra bir de bahis sitesi çıktı

Trendyol 1. Lig ekibi Tuzlaspor'un ev sahibi olduğu maçlarında gündem saha dışında kalıyor.

Bu sezon Eyüpspor ile oynadıkları ve 5-0 kaybettikleri maçta tribünlerdeki bilet fiyatları dikkat çekmişti.

Tuzlaspor'un sahasındaki karşılaşmada, ev sahibi bilet fiyatları 17 bin TL, misafir tribün bilet fiyatını ise 21 bin TL olarak satışa sunulmuştu.

Üstelik Passolig'de de tüm biletler tükenmiş olarak görünüyordu.

Geçtiğimiz sene iki takımın karşılaştığı ve yine Tuzlaspor'un ev sahipliğinde oynanan maçta, ev sahibi bilet fiyatları 38.500 TL, misafir tribün bilet fiyatları ise 50 bin TL olarak belirlenmişti.

Benzer bir durum yine yaşandı.

Erzurumspor'un konuk olduğu Tuzlaspor maçında tribünler neredeyse bomboştu.

Biletler Passolig ekranında misafir takım için 5 bin TL, ev sahibi takım taraftarı için 4 bin TL olarak satışa konulmuştu.

Bilet fiyatındaki ve tribündeki bu fark akıllara "Kara para mı aklanıyor" sorusunu getirdi.

Cumhuriyet yazarı gazeteci Murat Ağırel, bu konuyu köşesine taşıdı.

Ağırel, Tuzlaspor'un Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'na da iddialar hakkında cevap hakkı verdi.

Murat Ağırel'in yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Tuzlaspor Başkanı İlhanlı misafir takıma uygulanan yüksek bilet fiyatını şöyle açıkladı:

“Bizim taraftarımız maddi imkânları kısıtlı taraftarlar. Maçlarımızı Sancaktepe’de oynuyoruz. Taraftarımızı da götüremiyoruz. Misafir takımın taraftarı gelip baskı oluşturmasın diye bu kadar yüksek tuttuk.”

Anlaşılabilir bir açıklama. Peki, kendi taraftarınıza neden bileti 17 bin TL’ye satıyorsunuz? Diğer maçta ise 4 bin TL. Süper Lig’de bile hangi takım bu kadar pahalı bilet satar?

Şimdi ben iddialarımı bir kademe daha artırıyorum. Fevzi İlhanlı’nın Bulgaristan merkezli bir bahis sitesine hissedar olduğunu belirtmiştim. İlhanlı bunu yalanladı. Biraz daha ayrıntı sunalım. Bu sitenin adı Betsat. Sitenin altyapısı Curaco lisanslı. Bu lisans sahibi firma ise Poligon Entertainment adlı firma. Araştırınca gazeteci Seher Yaşayacak’ın sosyal medyada verdiği bilgilere ulaştım. Aradım, verdiği bilgiler ulaştıklarımla bire bir örtüşüyor.

Poligon Entertainment adlı firmanın sahibinin Osman Güneş Çizmeci olduğu belirtilmiş. Malta, İspanya trafiğini sonraki yazılarda anlatacağım. Betsat adlı sitenin adresi Bulgaristan Sofiya.

BULGARİSTAN’A ÇIKAN BAHİS

Şimdi devam edelim...

Keçiören-Tuzlaspor maçı. Tuzlaspor bu maçı 2-0 kazandı. Maçı izledim. Çekişmeli bir maç oldu. 90+5. dakikada Tuzlaspor attığı 2. gol ile maçı kazandı. Ne var bunda? Bence de bir şey yok. Ama bir tesadüf var.

Sanal bahis sitelerini taradım. Hangi maçlara ne bahisler oynanıyor diye.

Tesadüf bu ya karşıma Keçiören-Tuzlaspor maçına oynanmış bir bahis düştü. Rus bahis sitesinde bahisi yapan kişi 475 bin TL yatırmış, “Tuzlaspor kazanır” demiş. Bahis sitesinin oranı 1’e 10. Yani Tuzlaspor kazanırsa 1 lira yatırdığınız para karşılığında 10 lira kazanacaksınız. Maçı Tuzlaspor kazandığı için bahis oynayan da 4 milyon 750 bin TL kazanmış. Neden böyle yüksek bir oran verdiğine baktığımda ise meğer bahis oynayan kişi “Tuzlaspor kazanır” dememiş. Tuzlaspor “-1 handikap ile kazanır” ihtimaline oynamış. Yani “Tuzlaspor en az 2-0 kazanır” bahsine girmiş. Büyük iddia oynamış ve kazanmış. Büyük bir parayı riske etmiş. Bilet numarası “42356063266”, oynama saati 08.10/09.40.

Acaba bu oynayan nereden oynamış diye baktım. IP adresinden oynanan yerin Bulgaristan Sofya olduğunu gördüm.

Sanal bahis, Bulgaristan... Sakın aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Tesadüf bunlar. Zira sayın başkanı aradım sordum.

Yayımladıkları bir Excel tablosu var. Bence oradaki rakamlar yanlış. Mesela Erzurum maçı için satılan bilet 48, hasılat 8000 TL yazıyor. Passolig uygulamasında bilet 4000 TL’ydi. 48 bilet satılmış ise 192 bin hasılat olması lazım. Başkana sordum Passolig’den resmi tabloyu istemişler ve bana göndereceklerini söyledi.

Oynanan bahsi söyledim. “Maçı izledin mi? Bizim futbolcumuza kırmızı kart gösterdiler” dedi. Ben de kendisine “Rakip takıma da iki tane kırmızı kart gösterildi” dedim.

Bana şunları söyledi:

“Murat Bey biz sınırlı bütçe ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızın ve çalışanlarımızın maaşlarını dahi veremiyoruz. Bu tür iddialar bize zarar veriyor. Son maçımızda 4. lig takımına öndeyken mağlup olduk. Futbolcular etkilendi. Şayet bir terslik varsa siz dahil MASAK, TFF hepsi bizleri incelesin, araştırsın, telefon kayıtlarına baksınlar. Ben ne yapabilirim daha başka. Bizim tribün gelirimiz resmi olarak niye satılamaz halde ben de bilmiyorum. Passolig’e soruyorum ‘Öyle bir durum yok’ diyor. Ben 25 senedir ticaret yapıyorum. Tekstil sektöründeyim. Nakış makinesi ithal ettim. Paramı buradan kazandım. Leasing ve bankalarla çalıştım. Hepsi kontrol edilebilir. Size ulaşan iddialar asılsızdır. Gökhan Çıra da zaten 4 sezonda 10 defa filan oynadı. Oynadığı maç kadar para aldı. O da büyük paralar değil 50-60 bin gibi bir tutar. Onun da belgesini noter kanalı ile size gönderiyorum. Benim yanımdayken parasız bir adamdı. Nereden kazandı ben nereden bileyim.”

Şimdilik virgül koyalım devam edeceğim...