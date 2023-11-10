Fenerbahçe'ye Trabzonspor yenilgisinden sonra bir şok daha: Konferans Ligi'nde de dama dedi
Sarı lacivertliler, ligde 3-2 yenildikleri Trabzonspor maçı sonrası Konferans Ligi'nde de Ludogorets'e 2-0 yenildi.
Tüm kulvarlarda 19'da 19 giden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Süper Lig'in 11. hafta maçında ezeli rakibi Trabzonspor 3-2 yenilmişti ve ligdeki ilk yenilgisini almıştı.(10 galibiyet-1 yenilgi)
UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, H grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşılaştı.
Sarı lacivertliler karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Bulgar ekibinin gollerini 18. dakikada Jakub Piotrowski, 90+2'de Rwan Cruz kaydetti.
4 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 9 puanla grupta lider konumda.
Kaynak: Gerçek Gündem
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