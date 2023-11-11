Nuri Şahin, İsrailli futbolcuların neden oynamadığını açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımdaki İsrailli futbolcular Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in neden forma giymediğiyle ilgili açıklamada bulundu.

"Benim oyuncularım sadece oyuncu değil insan" diyen Şahin, "Benim oyuncularım ikisi de sağ olsun Antalyaspor'u çok seviyor. Antalya'yı çok seviyor ama sonuçta onların da bir ülkesi var. Onların da bir inancı var. Herkes bu konuda özgür. Hiçbir zaman oyuncularım 'Ben oynamak istemiyorum' demedi. Biz ortak karar aldık. Hem İsrail Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun hem de oyuncularımızla konuşarak. Geçmişe çok bakmaya gerek yok. Bugün neler yaptıkları önemli. Geldikleri günden beri inanılmaz özveriyle çalışıyorlar. Kalitemizi inanılmaz arttırdı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın İsrail'e roketli saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı operasyonda can kayıplarının yaşanmasının ardından TFF maçlar öncesi saygı duruşu kararı almış ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkacaklarını bildirmişti.

Alınan bu karar sonrası Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel'in o haftaki Gaziantep FK maçına çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti. İki oyuncu ligin geri kalan bölümünde de forma giymemişti.