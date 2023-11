Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına resmen aday: İlk vaadini açıkladı

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı, Siyah beyazlıların 3 Aralık'ta yapacağı olağanüstü kongrede aday olacağını açıkladı.

Şenol Güneş'in istifası sonrası kongreye kadar takımın başında olması beklenen Burak Yılmaz'ın istifası ve bunun yanında hem Avrupa'da hem ligde gelen kötü sonuçlar camiada hayal kırıklığına neden olmuştu.

Beşiktaş'ta seçimli Olağanüstü Kongre 3 Aralık'ta yapılacak.

Adalı, ilk vaadinde takımı ayağa kaldırmayı işaret etti ve aday olacağını şu sözlerle duyurdu:

"Beşiktaş'ımız tarihinde hiçbir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir duruma sokulmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o eşsiz tespiti adeta bugün Beşiktaş'ımızın da sınavına dönüşmüştür. Dahili ve harici düşmanlarının bugün Beşiktaş'ı düşürdüğü duruma hiçbir Beşiktaşlı kayıtsız kalmamalıdır. Ben ki bu camia için en ağır bedeli ödemiş Beşiktaşlılardan biriyim. Benim buna seyirci kalmam söz konusu bile olamaz. Bu süreçte adaylığımızı destekleyen isimlerden 'Camianın size vefa borcu var' söylemlerini çok duyuyorum. Yapmaya çalıştıklarımızın Beşiktaş camiasında karşılık bulduğunu görmek bizi hem mutlu etti hem de cesaret verdi. Yine de büyük Beşiktaş camiasının bana bir vefa borcu bulunduğunun dillendirilmesinden ar ederim. Beşiktaş için ne yaptıysam, bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını da yapmaya hazırım.

‘BİR BAKACAĞIZ, BİR ANDA HER ŞEY DEĞİŞMİŞ, AYAĞA KALKMIŞIZ’

Beşiktaş başkanlığına aday olmanın ilk ve en önemli sebebinin siyah-beyazlılara karşı yapılan haksızlıklara 'Yeter artık' demek olduğunu belirten Adalı, “Geldiğimiz noktada çok acıdır ki, Beşiktaş başkanına İnönü Stadı'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş'ımız her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir. Beşiktaş başkanlığına aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna 'Yeter artık' demektir. Beşiktaş'ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam bir vizyonla sımsıkı kenetlendiğinde çok kısa süreler içerisinde nerelere gelebileceğini görüyorum ve heyecanlanıyorum. Bu inanç, bugün başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik. Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum, bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş, ayağa kalkmışız.

‘HAK ETTİĞİMİZ NOKTAYA ULAŞACAĞIZ’

Ama kimsenin şüphesi olmasın, Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır, boşuna uğraşmasınlar. Benden enkaz devraldık cümlesini duymayacaksınız. Sizden sabır ve sakinlik beklemiyorum. En kısa zamanda, hep beraber doğru adımları atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız.



‘BİR ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VARDI’

“Guti'leri ve Quaresma'ları getirdiğimiz yıllardan sonra oluşan bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta formalı gördüğünüz gençlerin, kadınların ve çocukların çoğunluğu Beşiktaşlıydı. Şimdi de halkın takımı Beşiktaş'ın sokaklarda en önde olması gerekir. Beşiktaş'ın geleceği elinizde. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Daha önceki seçimde huzurunuza geldiğimde; şunun adamı, bunun devamı diye algı operasyon yapıp yönetime gelenlerin durumu bugün ortadadır. Dolayısıyla zarar görende Beşiktaş'ımız olmuştur. Unuttukları şey, ben her iki iktidara da rakip olup aday oldum ve yarıştım, o zaman hür ve bağımsızdım, bu gün de bir kartal gibi hür ve bağımsızım. Rahmetli başkanımız Süleyman Seba'nın dediği gibi hiçbir zaman hiç kimsenin adamı olmadım. Onun oyu, şunun oyu, bindirilmiş kıtalar, birbirinin devamı yönetimler, sendikalar, gruplar hiçbiri Beşiktaş’ın sahibi değildir. Beşiktaş’ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen gelin, oyunuzu kullanın, iradenizi sandığa yansıtın.

‘GÜN, BİRLİK BERABERLİK GÜNÜDÜR’

Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın, ezeli rakiplerimiz ile aramızdaki makasın daha fazla açılmasına, hiçbir Beşiktaşlı tahammül etmemelidir. Gün, birlik beraberlik günüdür. Gün sırtımızı Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlere yaslayarak camiamızı birleştirme günüdür. Gün, ayakları yere basan gerçekçi, adımlar atıp Kara Kartal’ı aya kaldırma, güneşe yürütme günüdür. Beşiktaş’ımız için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamıza saygı ve sevgilerimle.”

