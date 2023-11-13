Alperen Şengün NBA'e damga vuruyor: Son şampiyon Jokic’li Denver’ı yıktılar

Amerika ve Kanada takımlarının yer aldığı dünyanın en iyi basketbol ligi olarak kabul edilen NBA’de, normal sezon heyecanı devam ediyor.

12 Dev Adam’ın geleceği Alperen Şengün’ün forma giydiği Batı Konferans’ı takımı Houston Rockets, kendi evi Toyata Center’da son şampiyon, MVP Nikola Jokic’li Denver Nuggets’ı ağırladı.

Milli yıldız Şengün’ün 23 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 blok ile yıldızlaştığı karşılaşmadan 107-104 galip ayrılan Houston, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Denver ise 10 maçta 2. yenilgisini alarak Batı’da liderliğini sürdürüyor.

Rockets’ta Fred VanVleet 26 sayı ve 4 asistle galibiyeti getiren bir diğer oyuncu oldu. Jeff Green 15 sayı ve 4 ribaund, Dillon Brooks 10 sayı ve 4 ribaund, Jalen Green 9 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle galibiyete katkı verdi.

Denver Nuggets’ta Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaund ve 11 asistle "triple double" yaptı. Michael Porter 25 sayı ve 10 ribaund, Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaund ve 5 asist, Reggie Jackson 14 sayı ve 4 ribaundla oynadı.

Kaynak: Gerçek Gündem