Fenerbahçe'den Oosterwolde ve Rodrigues’in poziyonuna çok sert açıklama: Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?

Trendyol Süper Lig’in 12. hafta maçında Fenerbahçe dün Adana Demirspor’un konuğu oldu.

Bol pozisyonlu ve heyecanlı geçen mücadelede 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Fenerbahçeli Oosterwolde ile Adana Demirsporlu Belhanda ve Rodrigues’in girdiği mücadele maça damgasını vurdu.

Oosterwolde ile Belhanda yaşadıkları itişme sonrası sözlü tartışmaya girerken Rodrigues, Oosterwolde’yi boynundan tutup düşürdü.

Hakem Oosterwolde ve Belhanda’ya sarı kart gösterirken Rodrigues kart görmedi.

Dünkü sekansla ilgili bir açıklama yayımlayan Fenerbahçe yönetimi "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?" başlığını kullandı.

Sarı lacivertliler, “Dün, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığımız maçın 73. dakikasında rakip futbolcu Rodrigues’in, oyuncumuz Oosterwolde’ye karşı yaptığı hareket sonrasında yine garip bir hakem kararına maruz kaldık. Son olarak dünkü pozisyondan hareketle oynadığımız maçlardaki hakem kararlarının, hatalı tanımının çok ötesinde olmasını sorgulamamız normal değil mi?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



“Maçın hakeminin pozisyonu göremediğini, yan hakemin de göremediğini ve hatta 4. hakemin de göremediğini bir şekilde kabul etsek dahi VAR’ın devreye girerek bu kararı düzeltmek yönünde hiçbir adım atmamasını nasıl karşılamalıyız? Giderek artan ve tamamen lig yarışını etkileyen bu yanlış kararların maç maç yoğunlaşmasının sorumluluğunu alacak bir kurum ya da kişi var mıdır? Bu durum daha ne kadar normalleştirilecektir? Durumun daha net anlaşılması için; Türk futbolu adına konuşan, yazan, çizen, izleyen ve GÖREBİLEN taraflı tarafsız herkesin ortak noktada buluştuğu pozisyona dair yorumları, “GÖRMEYENLERİN” bilgi ve dikkatine sunuyoruz.”

Fenerbahçe ayrıca pozisyonla ilgili hakem yorumlarını ve spor yorumculuğu yapan kişilerin değerlendirmelerini paylaştı.

Yapılan yorumlar şöyle:

Bahattin Duran: Sokak kavgasına çevirdiler. Rodrigues’in eli Oosterwolde’nin gırtlağında. Rodrigues ve Ndiaye’nin kartsız geçmesini anlayamıyorum. Hakem heyetinin bu iki oyuncuya kart göstermemesini kabul edemiyorum. Bizim elimizde bu görüntüler varsa, VAR’ın elinde de vardır. Rodrigues’in hareketi için kırmızı kart nedeniyle müdahale edilmesi gerekiyordu. Kırmızı kartsız geçmesine inanamıyorum.

Deniz Çoban: Hangi hakem bu yaşananları futbol içerisinde görebiliyor. İki kişi bir oyuncuyu yaka paça yere indiriyor. Kulübeden adam atarak şirin gözükmeye çalıştı hakem, ben böyle anladım. Burada kırmızı kart çıkmamasına gözlerime inanamadım. Ben kendimi sorguladım bugün VAR atamalarını görünce. Dün gece biz bir tane doğru söylememişiz demek ki. Dün akşam kimi kusurlu gördüysek bugün hepsi maça atanmış. Türk futbolunun utanç gecesi bence bu görüntü.

Bünyamin Gezer: Ortalığı karıştıran kim, Rodrigues bu olayı çıkarıyor, boğazına sarılıyor, tutuyor ve rakibin güvenliğini tehdit altına alarak künde atıyor. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Sakinleşmiş iki oyuncu kart görürken bu olaylara sebep veren Rodrigues, adamı yere indiriyor, Allah korusun beyin sarsıntısı geçirebilir. Rakip sporcunun sağlığını tehlikeye sokuyorsun. Rodrigues bu pozisyonda kırmızı kart görmeliydi. VAR devreye girmeliydi. Hakemin bu pozisyonu izlemesi gerekirdi.

Fırat Aydınus: Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart.

Deniz Ateş Bitnel: Oosterwolde, Belhanda tartışmasında iki oyuncunun sarı kart görmesi doğru fakat Oosterwolde'nin boğazına sarılarak yere düşüren Rodrigues kırmızı kart görmeliydi.

Erman Toroğlu: Halil Umut Meler’in kıyağını da unutmayın, pansuman yaptı, VAR’dan da demek ki baktılar.

Ahmet Çakar: Oosterwolde'nin pozisyonunu 6 göz görüyor. Sokakta bir adamın boynundan tutup yere atarsan dünyanın her yerinde 6 aydan başlar.

Tahir Kum: Adana Demirspor'un maçı 8 kişi tamamlaması gerekiyordu. Rodrigues'in, Belhanda'nın ve Balotelli'nin pozisyonlarına kırmızı kart değildir diyen var mı?

Sinan Engin: Bu hakem grubundan nefret ettim ben. İki tane baba kırmızı kart var. Belhanda'nın pozisyonu bomba gibi kırmızı kart. Galatasaray, Hatay'da yenildi maçı 0-0 halledelim havasındaydı. Çocuğu yere atıyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Rodrigues'in pozisyonu net kırmızı kart.

Rıdvan Dilmen: VAR hakemi Suat Arslanboğa net hatalı! Kevin Rodrigues'in atılması gerekiyordu.

Batuhan Karadeniz: Fenerbahçeli oyuncuyu (Oosterwolde) Rodrigues gırtlağından tuttu, kündeleme hareketiyle yere yatırdı. Sokakta olsa bir sonraki hareket yumruk. Yine bir şey yok.

Ender Bilgin: Oosterwolde’ye yapılan hareket resmen künde. Burada Rodrigues sarı kart alabilirmiş.

Halil Özer: Jayden’nın pozisyonunu bugün FIFA’da gösterseniz Halil Umut Meler'in kokartını sökerek alırlar. Resmen linç girişimi. Ve gariptir ki sarı kart bile yok. Ne orta hakem, ne VAR, ne yan hakem, ne 4. hakem. Hepsinin gözü önünde oluyor. Bir tanesinden tık yok. Hepsine sanki mil çekilmiş. TFF bu olayın var kayıtlarını mutlaka açıklaması lazım. Hakemler hangi kafayla bu olayı görmediler. Çünkü bu penaltı ya da normal bir faul anı değil. O pozisyonlarda yorum dersin çıkarsın. Ama bu yoruma kapalı. Açıkça grekoromen. Ya da Judo da Jime. Hani daha Belhanda ve Balotelli’ye gelmedim bile. Bu yeter de artar bile. Yine de hakem yatsın kalksın olay dışı kalan ve olayı yatıştırmaya çalışan futbolculara dua etsin.

İlker Yağcıoğlu: Kırmızı kart.

Tugay Kerimoğlu: Kırmızı kart.

Mehmet Özdilek: Kırmızı kart.

Şenol Ustaömer: Oosterwolde ile Belhanda’nın birbirlerine yaptıkları hareket o kadar sert değil. Ama Rodrigues’in yaptığı hareket inanılır gibi değil, bir futbolcu bunu neden yapar anlamakta zorluk çekiyorum. Halil Umut Meler’in ikisine de sarı kart göstermesi gerekiyordu. Ben bu iki oyuncuya kulüp olarak ceza veririm, Adana Demirspor’un başkanı bu iki oyuncuya ceza verir. Hoca olsam da bunun hesabını sorarım.

Reha Kapsal: Maçta bir oyuncu atılacaksa Rodrigues’in atılması gerekirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem