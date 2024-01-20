İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, mayıs ayında Milletler Ligi’nde mücadele edecek. İlk maç, 15 Mayıs Çarşamba günü Japonya ile oynanacak.

İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Voleybol takımı, 2024’te ilk sınavını Milletler Ligi’nde verecek.

Türkiye, üç ayaktan oluşan ligin her haftasında dört karşılaşma oynayacak; ligin ilk haftası olan 14-19 Mayıs arası Antalya’da, ikinci haftasını kapsayan 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, 11-16 Haziran’daki üçüncü haftasında ise Çin-Hong Kong’da mücadele edecek.

Üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere yükselecek.

Kadın voleybol takımının maç programı şu şekilde:

1. Hafta / Antalya

Japonya-Türkiye / 15 Mayıs Çarşamba

Hollanda-Türkiye / 16 Mayıs Perşembe

İtalya-Türkiye / 18 Mayıs Cumartesi

19 Mayıs Pazar/ Fransa-Türkiye

2. Hafta / ABD

Almanya-Türkiye / 29 Mayıs Çarşamba

Sırbistan-Türkiye / 31 Mayıs Cuma

Güney Kore-Türkiye / 1 Haziran Cumartesi

ABD-Türkiye / 2 Haziran Pazar

3. Hafta / Çin

Türkiye-Tayland / 12 Haziran Çarşamba

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye / 13 Haziran Perşembe

Çin-Türkiye / 15 Haziran Cumartesi

Türkiye-Brezilya / 16 Haziran Pazar

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