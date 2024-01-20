Arda Güler, Almeria maçının kadrosunda
LaLiga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de karşılaşmanın kafilesinde yer aldı.
LaLiga'da bir maç eksiğiyle lider Girona'nın 1 puan gerisinde yer alan Real Madrid, 20. hafta maçında Almeria'yı ağırlayacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid, Almeria müsabakasının kafilesini duyurdu.
ARDA GÜLER KADRODA
İspanyol devinin Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler de kadroda yer aldı.
Arda Güler 18 Ocak tarihinde Kral Kupası son 16 turunda oynanan Atletico Madrid derbisinin kadrosunda yer alsa da oyuncuya Ancelotti tarafından görev verilmemişti.