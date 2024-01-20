Galatasaray, son 5 dakikada kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Galatasaray, son 5 dakikada kazandı.

Galatasaray, son 5 dakikada kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hızlı başladığı periyoda Galatasaray Ekmas, Walden'in etkili oyunuyla ortak oldu ve maçın 5. dakikası konuk ekibin 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Galatasaray Ekmas, çekişmeli geçen periyodu 19-17 üstün tamamladı.

GALATASARAY, İKİNCİ VE ÜÇÜN PERİYOTTA DA ÜSTÜN

Sarı-kırmızı ekip, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü. Prepelic ve Halilovic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Ekmas, soyunma odasına 41-38 önde gitti.

Galatasaray, son 5 dakikada kazandı! - Resim : 1

Manisa Büyükşehir Belediyespor 3. periyoda etkili başladı. Farkı kapatıp öne geçen yeşil-beyazlılar, maçın 25. dakikasını 52-48 önde geçse de Buğrahan Tuncer ve McCormack'ın etkili oyunuyla Galatasaray Ekmas, periyodu 62-60 üstün tamamladı.

SON 5 DAKİKADA GALİBİYET

Final periyodu iki takımın karşılıklı sayılarıyla çekişmeli başladı. Galatasaray Ekmas, son 5 dakikasına 71-70 önde girdiği müsabakayı 83-80 kazandı.

Galatasaray Ekmas-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasından notlar:

Salon: Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 11, Cruz 9, Luther 9, Anderson 23, Terry 22, Ege Arar, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz, Dorukhan Engindeniz 6, Barış Çağan Özkan

Galatasaray Ekmas: Walden 13, Sadık Emir Kabaca 2, Prepelic 12, McCormack 13, Göksenin Köksal, İsmet Akpınar 4, Halilovic 11, Bost 11, Samet Geyik, Buğrahan Tuncer 17

1. Periyot: 17-19

Devre: 38-41

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 38.21 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas)

Kaynak: Gerçek Gündem

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