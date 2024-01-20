Amedspor, 3-2 mağlup oldu!
Kadınlar Futbol Süper Ligi 17. haftasında Amedspor, Gaziantep ALG Spor'u konut etti. Karşılaşmanın sonucunda Amedspor, kendi evinde 3-2 mağlup oldu.
Kadınlar Futbol Süper Ligi 17. haftasında Amedspor, Gaziantep ALG Spor'u konuk etti.
Gaziantep ekibi, zorlu maçı son günlerin konuşulan ismi Patricia Seteco'nun 6, 43 ve 48. dakikada attığı 3 gollerle 3-2 mağlup kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET
Sarı-grili takım bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 33 yaparken, beşinci sıradaki yerini korudu.
BEŞİKTAŞ'TAN ERKEK OYUNCU İDDİASI
Geçen hafta Beşiktaş, yenildiği maçta galibiyet golünü atan Gaziantep ALG Sporlu Patricia Seteco’nun cinsiyetinin araştırılmasını istedi.
Beşiktaş Futbol AŞ Yöneticisi Fırat Fidan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar" demişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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