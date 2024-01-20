Bursaspor'un puanı resmen silindi!

Bursaspor Kulübü'nün, aldığı 3 puan silme cezasına karşı yaptığı itiraz reddedildi ve bugün itibariyle Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre karar onandı.

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Bursaspor'un puanı resmen silindi!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün yaptığı itiraz sonrası yaptığı inceleme üzerine açıklama yayımladı.

Tahkim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Kulüp Lisans Kurulu'nun Bursaspor'a verdiği 3 puan silme cezasını onadı.

BURSASPOR SON SIRAYA GERİLEDİ

14 puanı bulunan Bursaspor'un puanı böylece 11'e düşecek ve ligde son sıraya gerilecek.

Bursaspor'un puanı resmen silindi! - Resim : 1

Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü Derneği’nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 30.11.2023 tarihli E.2023/159 - K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 12.01.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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