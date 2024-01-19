İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor teknik direktörlük koltuğuna Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.

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İstanbulspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

İstanbulspor teknik direktörlük koltuğuna Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Sezona Fatih Tekke'yle başlayan, ardından Hakan Yakın'ı göreve getiren İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'la bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışmış olacak.

2021-2022 sezonunda İstanbulspor'un başında olan Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.

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