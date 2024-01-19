Cristiano Ronaldo: Haaland ve Mbappe gibi canavar futbolcuları geçerek 2023 yılının en golcüsü oldum

Globe Soccer Awards'ın 14.'sü Dubai'de düzenlendi. Törene Al Nassr'ın Portekizli golcüsü Cristiano Ronaldo da katıldı ve açıklamalarda bulundu.

2023 yılının en çok gol atan oyuncusu olarak Haaland, Mbappe ve Harry Kane'i geçen Cristiano Ronaldo, "Eleştirildim. Zor zamanlar geçirdim. Ancak beni eleştirenleri yanıltmayı seviyorum. Yaşım 38. Dünyanın en çok gol atan futbolcusuyum. Ayrıca Haaland ve Mbappe gibi genç, canavar gibi futbolcuları geçerek 2023 yılının en golcüsü oldum." dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN LİGİ, LIGUE 1'İ GEÇTİ"

Suudi Arabistan Ligi'nin yükelişte olduğunu söyleyen Ronaldo, yakında dünyanın en iyi 3 ligi arasında olacağını da söyledi.

"Suudi Arabistan Ligi'nin şu anda Fransa Ligi'nden daha iyi ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Umurumda değil. Ne isterlerse söyleyebilirler. Ayrıca Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi 3 ligi arasında yer alacak."