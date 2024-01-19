Milli Takım'dan 3 gol!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Ürdün'ü 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 18. dakikada Efe Seyhan ve 37. dakikada Yusuf Sertkaya'nın golüyle 2-0 üstün tamamladı.

AY YILDIZLILAR 3-0 GALİP GELDİ

Ay-yıldızlılar, Kaan İnanoğlu'nun 48. dakikada attığı golle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmadan notlar:

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Halim Kolancı, Ufuk Çelebi, Osman Arslan, Feyyaz Arıcı

Türkiye: Mert Furkan Bayram, Berkant Gedikli (Dk.67 Candan Başkale), Muhammet Eren Arıkan (Dk.83 Bartu Ermiş), Hasan Berat Kayalı (Dk.83 Yiğit Fidan), Efe Sarıkaya, Yusuf Sertkaya (Dk.83 Murat Arda Ayhan, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk.67 Emre Çil), Abdurahman Bayram (Dk.46 Barış Kalaycı), Efe Seyhan (Dk.83 Leo Şahin), Emirhan Demircan (Dk.65 Enes Erol), Kaan İnanoğlu (Dk.83 Alihan Adıgüzel)

Ürdün: Ali Salman (Dk.74 Khaled Shogran), Hussein Abu-Alsukar (Dk.74 Fayiz Yaseen), Ayham Alsamamreh, Yousef Almaqableh, Ibrahim Sabra (Dk.86 Abdel Mousa), Odeh Fakhoury (Dk.74 Ahamd Alsaket), Ezz Aldin Abualsood (Dk.74 Abdallah Khaleel), Mahmoud Theeb (Dk.74 Yanal Maroof), Mohammad Taha (Dk.74 Qader Alalem), Emad Alkhdour (Dk.74 Husam Amin), Saleh Salman

U19 Millî Takımımızın Ürdün maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Arif Şimşir (Altınordu), Tuğran Burak Tuğ (Etimesgut Belediyespor), Mehmet Şamil Öztürk (Mondihome Kayserispor)

Defans: Efe Sarıkaya (Altay), Hikmet Çolak (Altay), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Yiğit Fidan (Bursaspor), Furkan Çolak (Eyüpspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Berkant Gedikli (Rot-Weiss Essen), Bartu Ermiş (Sarıyer), Candan Başkale (Westerlo)

Orta Saha: Barış Kalaycı (1.FC Union Berlin), Murat Arda Ayhan (Belediye Derince Spor), Bera Çeken (SV Sandhausen), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Kaan Akyazı (Fenerbahçe A.Ş.), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Çil (MSV Duisburg), Efe Sayhan (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Alihan Adıgüzel (SSVg Velbert 02), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Forvet: Leo Şahin (1.FC Saarbrücken), Emirhan Demircan (FC Bayern München), Kaan İnanoğlu (MSV Duisburg), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)

Teknik Direktör: Soykan Başar

Kaynak: Gerçek Gündem