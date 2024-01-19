Fenerbahçe farklı kaybetti: Kimse bu sonucu beklemiyordu

Euroleague'de Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi.

Son sekiz maçta 7 galibiyetle Litvanya'nin Zalgiris şehrine gelen sarı lacivertliler hiç beklemedikleri bir yenilgi aldı. Bu yenilgi ile Fenerbahçe puan durumunda dördüncü sıradan beşinci sıraya geriledi.

BOLOGNA İLE KARŞILAŞACAK

Ev sahibi Zalgiris Kaunas ise 17. sıradaki yerini korudu. Geçtiğimiz hafta Nigel Hayes Davis'i kaybeden Fenerbahçe'de bu maçta da Dwshan Pierre de sakatlar kervanına eklendi. İstanbul'un sarı lacivertlileri gelecek hafta (25 Ocak) Ülker Arena'da Virtus Bologna ile karşılaşacak.