Fenerbahçe 6 attı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında Hakkarigücü Spor ile Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

YAĞMUR URAZ'DAN HAT-TRİCK

İHA'nın karşılaşmadan notlar aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin gollerini 27 ve 37. dakikalarda Zenatha Coleman, 53, 60 ve 64. dakikalarda Yağmur Uraz ve 56. dakikada da Zeynep Kerimoğlu attı.

FENERBAHÇE, BİRİNCİ SIRADA

Bu sonuçla galibiyet sayısını 14'e yükselten Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puanını 43’e yükseltirken birinci sırada yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

FENERBAHÇE, ANKARA'YA GİDECEK

Öte yandan Fenerbahçe, ligin 18. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile mücadele edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem