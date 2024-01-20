Fenerbahçe 6 attı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Spor ile karşılaştı. Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

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Fenerbahçe 6 attı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında Hakkarigücü Spor ile Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

YAĞMUR URAZ'DAN HAT-TRİCK

İHA'nın karşılaşmadan notlar aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin gollerini 27 ve 37. dakikalarda Zenatha Coleman, 53, 60 ve 64. dakikalarda Yağmur Uraz ve 56. dakikada da Zeynep Kerimoğlu attı.

Fenerbahçe 6 attı! - Resim : 1

FENERBAHÇE, BİRİNCİ SIRADA

Bu sonuçla galibiyet sayısını 14'e yükselten Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puanını 43’e yükseltirken birinci sırada yer aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde puan durumu şöyle:

Fenerbahçe 6 attı! - Resim : 2

FENERBAHÇE, ANKARA'YA GİDECEK

Öte yandan Fenerbahçe, ligin 18. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K ile mücadele edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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