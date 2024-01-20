Beşiktaş yine mağlup oldu!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Wulfz Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Beşiktaş, karşılaşmadan mağlup ayrılırken, ligde, üst üste ikinci mağlubiyeti aldı.

Beşiktaş yine mağlup oldu!

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Wulfz Fatih Karagümrük ile Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz geçerken, Wulfz Fatih Karagümrük sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Wulfz Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ, ALTINCI SIRADA YER ALIYOR

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, 29 puanla altıncı sırada yer alırken, ligde puan durumu şöyle:

Beşiktaş yine mağlup oldu! - Resim : 1

BEŞİKTAŞ, GEÇEN HAFTA DA YENİLDİ

Öte yandan Beşiktaş, geçen hafta Gaziantep ALG Spor ile karşılaşmış, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Beşiktaş yine mağlup oldu! - Resim : 2

KARŞILAŞMAYA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Ayrıca Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın ALG Spor'a 2-1 yenildiği maçın ardından siyah-beyazlı yönetici Fırat Fidan, ALG Spor'da forma giyen Patricia Seteco'nun erkek olduğunu iddia etmişti.

Fidan, "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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