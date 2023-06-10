İstanbullular dikkat! Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı!

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali öncesi, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Son Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı!

İngiltere ekibi Manchester City ve İtalya ekibi Inter’in Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geleceği maç için kentteki hazırlık çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın bulunduğu Başakşehir’de bugün saat 08.00’den 11 Haziran Pazar günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

“TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol (900 metrelik yol girişinden itibaren), TEM kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri yolu girişinden itibaren), Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu girişi), İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu metro istasyonu ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P23 otopark ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu tünel girişi ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5-P6 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Atatürk Olimpiyat Stadı’na bağlantı yolu, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P20-P21 otopark ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401, 2745 ve 2746. sokaklar.”

Kaynak: AA

Etiketler
UEFA - Şampiyonlar Ligi İstanbul
Son Güncelleme:
Süre: Sadece 6 saniye! Heykellerin arasındaki gizli adamı bulan dahi sayılıyor Süre: Sadece 6 saniye! Heykellerin arasındaki gizli adamı bulan dahi sayılıyor
Yalı Çapkını dizisi final yaparken Afra Saraçoğlu'nun yeni planı sızdı! Kimse beklemiyordu.. Yalı Çapkını dizisi final yaparken Afra Saraçoğlu'nun yeni planı sızdı! Kimse beklemiyordu..
Şampiyonlar Ligi finali biletleri karaborsada el ilanlarıyla aranıyor Şampiyonlar Ligi finali biletleri karaborsada el ilanlarıyla aranıyor
Giresunspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru Giresunspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru
ÇOK OKUNANLAR
En korkak 4 burç belli oldu En korkak 4 burç belli oldu
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Alkole tarihi zam geliyor
Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar! Asgari ücrette kritik tarih: İşte masadaki rakamlar!
2 çocuk babası adam gözlerine inanamadı: Eşinin çıplak fotoğrafları peş peşe telefonuna geldi! 2 çocuk babası adam gözlerine inanamadı: Eşinin çıplak fotoğrafları peş peşe telefonuna geldi!
Erdoğan'a teşekkür etti: Eski bakan Suat Kılıç, AKP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katıldı Erdoğan'a teşekkür etti: Eski bakan Suat Kılıç, AKP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katıldı