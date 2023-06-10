İstanbullular dikkat! Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle bu yollar kapalı!

İngiltere ekibi Manchester City ve İtalya ekibi Inter’in Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geleceği maç için kentteki hazırlık çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, Avrupa Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın bulunduğu Başakşehir’de bugün saat 08.00’den 11 Haziran Pazar günü program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

“TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol (900 metrelik yol girişinden itibaren), TEM kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri yolu (İSKİ Arıtma Tesisleri yolu girişinden itibaren), Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı (İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu girişi), İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu metro istasyonu ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P23 otopark ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu tünel girişi ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı, Atatürk Olimpiyat Stadı Yolu P5-P6 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Atatürk Olimpiyat Stadı’na bağlantı yolu, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P20-P21 otopark ayrımları, Atatürk Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımı, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401, 2745 ve 2746. sokaklar.”

Kaynak: AA