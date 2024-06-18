İspanyol basını Arda Güler'i göklere çıkardı

Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçta Gürcistan'a karşı attığı muhteşem golle ve oyunu domine eden performansıyla İspanyol basını tarafından göklere çıkarıldı.

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İspanyol basını Arda Güler'i göklere çıkardı

İspanyol basını, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler'i manşetlerine taşıyarak övgü dolu sözler kullandı.

İspanyol basınından bazı başlıklar;

Marca "Türk kutsalı Arda Güler", As, "Usta işi Arda Güler", El Pais "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor", El Mundo "Güler'in ustalığı Türkiye'ye zorlu Gürcistan'a karşı zafer kazandırdı" ve Mundo Deportivo "Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti" ifadelerini başlığına çıkardı.

Kaynak: AA

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