Milli halterciler Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gururlandırmaya devam ediyor

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli haltercileri fırtına gibi esiyor. Dördüncü gün mücadelelerinde 3 altın ve 3 gümüş madalya daha kazanan milliler, toplamda madalya sayısını 36'ya yükseltti.

Milli halterciler Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gururlandırmaya devam ediyor

Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda dördüncü gün de heyecan doruk noktasındaydı. Milli halterciler, yıldız kadınlar kategorilerinde 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak toplamda madalya sayısını 36'ya yükselttiler.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentinde Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, yıldız kadınlar 40 kiloda Fatma Sena Kolçak koparmada 53 kilo, silkmede 60 ve toplamda 113 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldız kadınlar 45 kiloda ise Aysu Bektaş, koparmada 64 kilo, silkmede 76 kilo ve toplamda da 140 kiloluk dereceleriyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikinciliği elde etti.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 11 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 36'ya ulaştı.

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